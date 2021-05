Christian Horner baalt dat Verstappen pole misloopt, maar: "Hoe meer auto's tussen ons en Lewis, hoe beter"

Max Verstappen's teambaas baalt ervan dat Charles Leclerc zijn Ferrari crashte en daarmee Max Verstappen de kans ontnam om diens veelbelovende snelle ronde af te maken.

Nadat Leclerc zijn snelste tijd op de klokken had gezet, crashte de Monegask voor thuispubliek bij het uitkomen van het zwembad-gedeelte.

Op identieke wijze zoals Nicholas dat vanochtend nog deed, schoof Charles Leclerc in de muur. Hij pakte de pole position, wellicht ook omdat de rest van de coureurs hun snelle ronde niet konden afmaken.

Of Leclerc zijn pole ook daadwerkelijk kan verzilveren zal moeten blijken. Mogelijk hangt hem een gridstraf boven het hoofd als de schakelbak van zijn scharlaken rode bolide moet worden vervangen.

Balen

Christian Horner baalt ervan, aangezien Verstappen goed bezig was en daadwerkelijk onderweg leek naar een pole position in Monte Carlo.

Horner: "Deze dingen gebeuren, zo'n rode vlag aan het einde van de sessie kan zich voordoen. Max stond er goed voor tijdens zijn laatste ronde. Hij was 0,25 seconden sneller toen hij die goede ronde moest afbreken, dus dat is frustrerend."

Grote concurrent Lewis is ver weg

Horner ziet ook de zonnige kant van het geheel: "Terwijl wij starten op de eerste startrij, staat onze grote concurrent Lewis Hamilton op de zevende startplaats, dus daarom hebben wij zeker geen slechte dag."

Horner is daarom ook blij dat de Ferrari's en Lando Norris sterk blijken in Monaco: "Hoe meer auto's er tussen ons en Lewis in staan, hoe beter."

Lewis Hamilton zei eerder deze week nog dat niet Max Verstappen hem naar hogere niveau's stuwt, maar dat hij die druk zichzelf oplegt. Werd hem die druk te hoog vandaag?