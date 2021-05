Horner over Hamilton: "Hij begint geïrriteerd te raken door Verstappen"

Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, is van mening Lewis Hamilton geïrriteerd begint te raken door Red Bull Racing-coureur Max Verstappen afgaande op recente uitspraken die de zevenvoudig wereldkampioen heeft gedaan. Zo heeft Hamilton onder andere gezegd dat Max Verstappen overduidelijk veel te bewijzen heeft, iets wat de Limburger daarna meteen ontkende

Horner, daarentegen, is van mening dat Hamilton dit soort uitspraken doet omdat hij de hete adem van Verstappen in zijn nek voelt. "Lewis houdt daarvan, al die onzin", zo vertelt Horner tegenover Sky Sports F1. "Dus laat hem maar lekker praten. Max doet zijn eigen ding - hij is gewoon zichzelf. Je ziet hier - door het feit dat Lewis zich genoodzaakt voelt om zulke uitspraken te doen - dat hij geïrriteerd begint te raken door Verstappen."

"Ik vind het geweldig", zo vertelt Horner verder. "Het hoort bij de sport. We zijn ook nog maar aan het begin van het kampioenschap. We zijn nog lang niet halverwege het seizoen bijvoorbeeld. Kun je je voorstellen hoe dit er dan aan toe zou gaan - indien ze nog steeds dicht bij elkaar staan in het klassement - tijdens de laatste paar races?", zo vraagt Horner zich af.

Het feit dat een eventuele crash tussen Hamilton en Verstappen überhaupt ter sprake kwam was vanwege Zak Brown, die speculeerde dat de twee uiteindelijk wel moesten crashen. Horner, echter, was het daar niet mee eens aangezien hij van mening is dat de twee tot nu toe uitstekend hebben gereden.

"Ik kan me voorstellen dat Zak daar enorm op hoopt", zo vertelt Horner verder. "Hij wil daar natuurlijk flink gebruik van maken. Je hebt twee mannen die hard met elkaar racen. En, volgens mijn berekeningen, Max heeft Lewis nu drie keer op de baan ingehaald, ten opzichte van Lewis Max maar twee keer", zo vertelt Horner verder.

"Naarmate we verder komen in het kampioenschap zal de spanning waarschijnlijk toenemen. Echter, ik denk dat het allebei nooit hun intentie zou zijn om te crashen. Hun racegedrag tot nu toe is voorbeeldig te noemen", zo concludeert Horner tegenover Sky Sports F1.