Mercedes gaat óók hun achtervleugel aanpassen: "We moeten het zachter maken"

De FIA introduceert na de Grand Prix van Azerbeidzjan nieuwe tests die de flexibiliteit van de achtervleugels moet gaan testen. Veel teams hebben al aangegeven dat zij veranderingen zullen moeten doorvoeren aan hun achtervleugels om die nieuwe tests te kunnen doorstaan.

Tijdens een persconferentie in Monaco zegt Toto Wolff dat hij teleurgesteld is in de overkoepelende autosportbond FIA. De Mercedes-baas vindt dat er veel te laat wordt ingegrepen en hij dreigt zelfs met een gang naar het Internationale Hof van Beroep om een zaak te starten tegen de FIA.

Wolff: "De FIA heeft ons nu al veel te lang in onzekerheid gehouden hierover. We hebben de situatie met de flexibele achtervleugels al vorige zomer aangekaart, zonder dat we daar iets op terug hebben vernomen."

Ferrari en Red Bull hebben aangegeven dat zij de tijd nodig hebben om hun achtervleugels harder te maken zodat ze kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die zullen gaan gelden door nieuwe tests met andere soorten gewichten.

Wolff zegt nu dat zijn team ook aanpassingen zal moeten gaan doen. "Ja, ook wij zullen onze achtervleugel moeten gaan aanpassen. Wij moeten hem zachter gaan maken. Onze achtervleugel is extreem stijf, waarmee het voldoet aan het bekende artikel 3.8 waarin staat dat het niet mag meebewegen."

De Oostenrijkse teambaas voegt eraan toe: "De nieuwe test die wordt geïntroduceerd is een halfbakken oplossing dat ons de kans geeft om het zachter te maken zodat het meer kan buigen in de toekomst", zo besluit hij cynisch.