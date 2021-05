McLaren wil dat Red Bull snel wordt aangepakt om flexibele achtervleugel

Het Formule 1-team McLaren wil dat er zo snel mogelijk nieuwe regels worden ingevoerd wat betreft het doorbuigen van de achtervleugels.

Er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld waaraan de vleugels vanaf half juni moeten voldoen, maar dat duurt wat McLaren betreft te lang.

McLaren vindt het onaanvaardbaar dat sommige teams nu nog twee Grands Prix kunnen profiteren van hun flexibele vleugels waardoor zij op het rechte stuk minder weerstand hebben.

Uit beelden vanaf de auto van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje was te zien dat de achtevleugel van de Red Bull meebeweegt op de rechte stukken, daarmee zou het team voordeel op leveren op topsnelheid.

Volgens Christian Horner, de teambaas van Sergio Perez en Max Verstappen, voldoet de Red Bull echter aan alle eisen die de FIA tot dusver stelt aan de vleugels.

Hamilton trekt aan de bel

Lewis Hamilton zei na afloop van de Spaanse Grand Prix dat de achtervleugel van Max Verstappen's Red Bull teveel zou bewegen. Volgens hem zou het Red Bull wel een tiende van een seconde per ronde tijdswinst kunnen opleveren. Andreas Seidl van McLaren heeft ook video's gezien waarop het doorbuigen van de vleugels duidelijk wordt en sluit zich nu bij Hamilton aan.

Aanpassing van de richtlijnen

"We zijn blij dat de internationale autosportfederatie ​​de technische richtlijnen aanpast, maar we zijn niet blij met het moment waarop die gaan gelden. We zijn het er absoluut niet mee eens dat sommige teams nog een aantal races kunnen profiteren van die buigbare achtervleugel."

Seidl zegt dat de teams die zonder meebuigende achtervleugels nu duidelijk in het nadeel zijn en daarom komt het team in verweer.

Seidl besluit zijn betoog: "Ik hoop dat de federatie snel ingrijpt."