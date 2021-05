Track Limits bepaald voor Grand Prix van Monaco: Binnen de lijntjes kleuren bij de chicane

Hoewel het circuit van Monaco amper ruimte laat voor fouten van een coureur, gaat de FIA scherp toezicht houden op het gehoorzamen aan de gestelde baanlimieten tijdens de Grand Prix van Monaco.

Het gaat dan met name om de tiende bocht, de bekende chicane na het uitkomen van de tunnel. Hoewel de vangrails bijna overal dichtbij zijn in Monaco, zouden coureurs bij de chicane toch voordeel kunnen behalen als zij daar eigenhandig de baan breder maken dan hij is. Dat zou kunnen door in bocht tien af te snijden. Dat is ten strengste verboden.

"Een rondetijd die wordt neergezet tijdens een oefensessie of de race waarbij het circuit verlaten wordt ter hoogte van bocht 10, zal er toe leiden dat de rondetijd wordt afgenomen door de stewards", zo waarschuwt race directeur Michael Masi vooraf aan de Grand Prix van Monaco.

Bij elke overtreding van de regels in die bocht, krijgt een coureur een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing gedurende de race zal een coureur een zwart/witte vlag getoond worden waarna elke vorm van afsnijden daarna zal worden gemeld aan de stewards.

Als een coureur van de baan geduwd wordt door een andere coureur dan gaat dit verhaal niet op. In die gevallen zal de commissie de situatie apart beoordelen. Ook wordt benadrukt dat coureurs de baan daar weer veilig moeten oprijden als dat veilig kan, zonder daarbij voordeel te winnen of te verliezen.

Er komt een ontsnappingsroute bij de chicane, een coureur mag die alleen gebruiken om de baan op te rijden als er een groene lamp brandt.