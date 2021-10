Max Verstappen en Lewis Hamilton naast elkaar op eerste startrij: spektakel en show gegarandeerd

Dat Max Verstappen tijdens deze laatste races nogal onder hoge druk komt te staan om te presteren dat is zeker. Dat Verstappen precies op de momenten kan presteren wanneer het moet, dat toonde hij al vaker dit seizoen, zoals tijdens de Grand Prix op Zandvoort. Het allerlaatste kwalificatiedeel in de GP van de Verenigde Staten was ook zo'n moment.

Verstappen stond er tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het juiste moment toen het moest. Verstappen pakte zijn negende pole positie van het seizoen, zijn twaalfde van zijn carrière. Daarmee staat de Limburger bijvoorbeeld nu op gelijke hoogte met David Coulthard.

Max Verstappen vertelt na zijn kwalificatie: “Ik had het dit weekend voor mijn doen niet erg makkelijk. Op de een of andere manier kreeg ik niet de rondetijd gereden die ik graag wilde rijden. Ik had niet de juiste balans in de auto en dat duurde voor mijn gevoel ook tijdens de kwalificatie net iets te lang.”

Red Bull buigt moeizame start van het race-weekend om ten goede

Het team van Red Bull leek het vrijdagochtend nog lastig te gaan krijgen dit weekend. Het team kwam niet goed uit de startblokken, zoals dat ook bij de Turkse Grand Prix het geval was. Max Verstappen kwam tijdens VT1 zelfs bijna een seconde tekort op snelste Mercedes-man Bottas.

Het kwam er dus wel op aan dat het team de auto alsnog op stoom zou krijgen dit weekend, en dat is gelukt: zowel Verstappen als Perez streden volop voor de pole positie. Verstappen vertelt dat hij het juiste gevoel en vertrouwen pas echt op het alles beslissende moment in de kwalificatie kreeg.

"Het moest vervolgens op de laatste run aankomen, en toen kregen we het wél voor elkaar. Daar ben ik heel blij mee", zo citeert Verstappen.com de Limburgse coureur.

Start belooft spektakelstuk te worden

Voor de race van vanavond lijkt spektakel gegarandeerd. Lewis Hamilton start naast Verstappen op de eerste startrij. Vanwege Bottas' gridstraf na het wisselen van motoronderdelen staat Hamilton er bij de start alleen voor. Verstappen daarentegen kan rekenen op rugdekking van Sergio Perez die vanaf de derde plek wellicht zo snel mogelijk voorbij wil komen aan Hamilton. Hamilton zelf heeft diezelfde ambitie ten opzichte van Verstappen, vertelde hij gisteren na de kwalificatie tegen Danica Patrick.

"Ik wil gewoon winnen", zo vatte Hamilton zijn ambities kort en krachtig samen. Verstappen's ambitie is niet veel anders, na de kwalificatie laat hij weten: “Ik hoop een goede start te hebben en vervolgens als team samen te werken om het best mogelijke resultaat te halen.”

Vanavond 21:00 Nederlandse tijd doven de lichten boven het rechte stuk op het Circuit of the Americas in Austin, Texas.