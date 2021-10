Charles Leclerc: "We hebben een podium weggegooid"

Charles Leclerc had als derde over de streep willen komen in Turkije, maar omdat hij te laat zijn pitstop maakte zakte hij naar de vijfde plaats. Pas in de 48ste ronde komt Leclerc naar de pitstraat voor nieuwe intermediates.

Terwijl anderen al eerer naar de pitstraat kwamen voor nieuw rubber, koos Leclerc ervoor om te blijven rijden op de steeds verder slijtende intermediates waarop hij de race was gestart. Omdat Bottas na zijn pitstop achter Leclerc geen indrukwekkende snelheden behaalde, besloot Leclerc om langer door te rijden.

Leclerc zag in eerste instantie ook niet de noodzaak, omdat Bottas helemaal niet zoveel sneller was achter hem, terwijl Bottas wel naar een setje nieuwe intermediates was gewisseld.

Na afloop van de race stelt de Ferrari-coureur: "Het was een beetje vreemd. Het was hetzelfde voor iedereen en dat maakte ons ook een beetje in verwarring wat betreft onze keuze voor het juiste momement om de pitstop te maken."

Leclerc denkt dat hij op het podium had kunnen komen als hij ook eerder naar binnen was gekomen voor de wissel naar nieuwe intermediates.

Leclerc legt uit: "Ik reed op mijn gebruikte banden en het team vertelden welke rondetijden Valtteri achter mij reed. In eerste instantie leek dat helemaal niet zo snel. Ik dacht dus dat wij misschien nog wel voor hem konden blijven door geen pitstop te maken, maar het probleem blijkt nu dat je na een pitstop zeven ronden enorm worstelt met de slijtage. Als je daar eenmaal doorheen bent, krijg je ineens alsnog veel meer snelheid", legt hij uit.

En dus werd Leclerc verrast toen Bottas achter hem ineens flink veel meer snelheid kreeg en hem op pure snelheid wist in te halen. "Als je dan eenmaal die snelheid ziet, weet je dat wij ook moesten stoppen. Dus ik stopte, maar dat was al te laat."

Leclerc sluit af: "Tijdens de laatste tien ronden die volgden probeerde ik om de inters aan het werk te krijgen, maar die kwamen nooit echt tot leven. We hebben het podium hier verloren."

Volgens Leclerc heeft hij echter nergens spijt van en bovendien zijn de beslissingen in goed overleg met zijn team genomen.