'Sprintraces bedoeld voor jonge mensen met korte aandachtsboog'

De sprintraces waar de Formule 1 dit jaar mee gaat experimenteren, zijn vooral bedoeld om een jonger publiek aan te spreken. Dat verkondigde sportief directeur Ross Brawn in een interview met The Muscle Help Foundation. De Formule 1 probeert dit seizoen drie keer een format met een zogenaamde superkwalificatie, een korte race van 100 kilometer, op de zaterdag uit, te beginnen tijdens het Britse Grand Prix-weekend op Silverstone.

De hoop van de koningsklasse van de autosport is dat jongere mensen zich hierdoor meer aangesproken zullen voelen. Brawn: "Het is een format dat we willen testen. Dingen veranderen en jonge mensen van vandaag de dag kunnen wellicht niet meer de aandacht opbrengen om op zondag twee uur lang naar een race te kijken. Misschien komen we tot de ontdekking dat het concept van een kortere wedstrijd aantrekkelijker is voor hen."

Om de bestaande fans niet tegen zich in het harnas te jagen, is ervoor gekozen om de sprintrace niet ter vervanging van de daadwerkelijke Grand Prix in te voeren. "We willen onze loyale fans die de kern van onze sport vormen niet desoriënteren. Daarom hebben we gezocht naar een combinatie. Dat is wat we nu gaan uitproberen. Drie keer zullen we dit seizoen proefdraaien met een sprintrace. Daarna kijken we wat het beste is voor de toekomst van onze sport", aldus Brawn.