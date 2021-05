Angstig gevoel bekruipt Jos Verstappen: "Moet op alle vlakken beter"

Van een na de wintertest in Bahrein vermeende riante uitgangspositie voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is weinig meer over, integendeel. Het is weer ouderwets Mercedes en Lewis Hamilton wat de klok slaat in de Formule 1. Max Verstappen doet wat hij kan, maar de RB16B is op dit moment toch nog een toefje minder dan de W12. Red Bull Racing moet aan de bak.

Oud-coureur Jos Verstappen, vader van Max, vreest dat Mercedes weer bij de rest vandaan loopt. In De Telegraaf zegt hij: "Ja, die angst heb ik wel. Na de wintertest en ook nog wel na het eerste raceweekend leek het erop dat Red Bull Racing een heel goede auto had. Mercedes heeft het tij echter snel weten te keren. We moeten niet vergeten dat ze vorig jaar superieur waren. Er zijn wat aerodynamische veranderingen geweest, maar over het algemeen blijft die Mercedes een heel goede auto."

Max Verstappen moet met zijn huidige pakket op zijn tenen lopen om Hamilton en Mercedes partij te bieden, meent vader Jos. "Je ziet op dit moment dat Mercedes een stuk minder bandenslijtage heeft. En ik denk ook dat Max meer op de limiet moet rijden. Puur om hen bij te kunnen houden. Daardoor vraagt hij veel meer van de banden."

"Binnen Red Bull is men nog niet gefrustreerd. Ze zeggen: het is nog een lang seizoen. Ik denk persoonlijk dat Mercedes in de kwalificatie ook een stuk sneller is, maar dat Max er zoveel uitperst dat het nog zo dicht op elkaar zit. Het verschil in de race zoals in de laatste wedstrijden is er ook op zaterdag. Max en zijn race-engineer slagen er toch in om alles uit die auto te halen over die ene, snelle ronde. In de race proberen ze dat ook. Maar ja, dan slijten de banden sneller", aldus Jos Verstappen.

Houvast

Red Bull Racing staat er echter om bekend dat ze zich gedurende een seizoen altijd sterk weten te ontwikkelen, dus dat biedt enige houvast. Jos Verstappen: "Dat is het enige waar we ons aan vast kunnen houden. Laat één ding duidelijk zijn: Red Bull Racing, Honda en Max willen ontzettend graag en doen er alles aan om het kampioenschap naar zich toe te trekken."

"We zien de gedrevenheid bij iedereen, maar het is op dit moment nog niet goed genoeg. Ze moeten echt nog een stap maken. Het liefst zo snel mogelijk, want de achterstand moet niet te groot worden. Op alle vlakken moeten we verbeteren. Er moet ook gekeken worden naar de strategie, daar hebben we het in Barcelona denk ik ook laten liggen. Het was dat Max direct Lewis inhaalde, anders was hij zo bij Max weggereden. Dat zei Max zelf ook."