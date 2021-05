Oud Formule 1-coureur Nico Rosberg was afgelopen weekend te gast bij de Formule E-race in de straten van Monaco. De wereldkampioen van 2016 doet daar uitgebreid verslag van in zijn nieuwste Youtube-video, maar hij besteed ook aandacht aan een gênant moment. De Duitser probeerde een nieuwe elektrische motor uit en dat ging niet helemaal van harte. Rosberg viel, wel op lage snelheid gelukkig, waardoor hij er geen verwondingen aan over hield.