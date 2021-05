Max Mosley, de voormalige voorzitter van de internationale autosportbond FIA, staat centraal in een nieuwe documentaire die later dit jaar verschijnt, getiteld Mosley: It's Complicated. De film is vanaf 9 juli in Britse bioscopen te zien en is vanaf 19 juli verkrijgbaar op DVD, Blu-Ray en als download.

De makers van de documentaire spraken met Mosley zelf, maar ook met prominente figuren uit de Formule 1-paddock als Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Gerhard Berger en Jean Todt. De grote vraag is natuurlijk of Mosley geheimen prijsgeeft over hoe het er in zijn tijd achter de schermen aan toe ging bij de FIA en in de Formule 1.

De Brit zwaaide jarenlang de scepter bij de internationale autosportbond en maakte in die hoedanigheid de nodige roerige momenten mee. Hij vormde een twee-eenheid met Ecclestone, maar zelfs de voormalige Formule 1 keerde zich kortstondig van hem af ten tijde van het seksschandaal dat Mosley uiteindelijk de kop kostte.

Dit is in ieder geval de trailer voor de documentaire over Mosley: