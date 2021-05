Zo gaan bochten 9 en 10 op het circuit van Albert Park eruit zien

De organisatie van de Australische Grand Prix heeft het uitstel van de race van dit jaar aangegrepen om het circuit van Albert Park in Melbourne eens grondig onder handen te nemen. De lay-out van de baan gaat daarbij ook deels op de schop, met de meest in het oog springende verandering bij de chicane van bochten 9 en 10. In plaats van een relatief langzame rechts-links combinatie komt daar een snel slingerend gedeelte dat de coureurs volgas kunnen nemen, en dat ziet er zo uit:

Check out the changes to the old Turns 9 & 10



The chicane has been removed, significantly increasing speeds at this part of the circuit.