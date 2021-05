Lewis Hamilton over aanloop van 600 meter naar eerste bocht: "Erg ontmoedigend"

Lewis Hamilton start de Grand Prix van Spanje vanaf pole position. De zevenvoudig wereldkampioen ging gister met drie honderdsten harder dan Max Verstappen. Echter, Lewis Hamilton heeft aangegeven dat het bij dit circuit niet altijd even voordelig is om vanaf de eerste plek te starten.

Met 600 meter vanaf pole naar de apex van de eerste bocht hebben we in het verleden vaak gezien dat de wagens die daar als eerste aankomen - als gevolg van een sterk slipstream-effect- vaak zij aan zij de eerste bocht proberen te nemen.

"Dit is een van de moeilijkste races, als we de aanloop naar de eerste bocht beschouwen", zo vertelt Lewis Hamilton vlak voor de Grand Prix van Spanje. "Het is best wel ontmoedigend. Pole is altijd waarvan je wil starten, maar in het geval van vandaag is het ook de plek waarvan je iemand flink kan meeslepen, en het is daarom ook vaak om hier je positie te verdedigen", zo legt Lewis uit.

"Maar we gaan het wel zien, het is in ieder geval iets waar we op voorbereid zijn. We werken zo hard als we kunnen en we moeten het doen met wat we hebben op het moment zelf." Lewis geeft ook aan dat hij oude beelden heeft bekeken van starts van de Grand Prix van Spanje. "Ik heb wat oude beelden bekeken van starts om beter voorbereid te zijn", zo vertelt Hamilton. "Het is interessant dat we vandaag ook een andere windrichting hebben; het lijkt er op dat we in de aanloop naar bocht 1 de wind in onze rug hebben."

"De Red Bull's zijn erg snel met die mooie vleugel die zij hebben", zo vertelt Hamilton verder. "In de afgelopen race was inhalen op het lange rechte stuk een stuk makkelijker omdat we toen de wind van voren kregen. Nu, met de wind in onze rug, is het iets moeilijker om een goede slipstream te pakken", zo concludeert Lewis Hamilton.