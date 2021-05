Voor de Grand Prix van Spanje die deze middag verreden wordt blikken we 41 jaar terug in de tijd. In 1970 werd de Grand Prix van Spanje gereden op het Circuito del Jarama. Jack Brabham startte de race vanaf pole in zijn Brabham-wagen, en Jackie Stewart startte de race vanaf de derde plek in zijn March-Ford. Jackie Stewart won uiteindelijk de race op Jarama in een verhitte strijd met Jack Brabham, die uiteindelijk de race niet kon uitrijden als gevolg van motorproblemen.

Echter, de overwinning van Jackie Stewart is niet waar men deze race in 1970 hoofdzakelijk om herinnert. Tijdens de eerste ronde klapte Jacky Ickx en Jackie Oliver op elkaar, en barstte er op dramatische wijze een vuurzee los, zoals te zien is in onderstaande video. Gelukkig raakte niemand gewond bij deze opmerkelijke crash, en zo is maar te zien hoeveel veiliger de Formule 1 is geworden wat betreft brandveiligheid. Zie zo bijvoorbeeld ook hoe een marshall de brand probeert uit te blussen vanaf de overkant van het circuit, op den duur ook blussend op voorbij komende wagens.