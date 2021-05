Horner: "Max zat dicht bij de pole position, hij had hem kunnen hebben"

Het lukte Max Verstappen gisteren net niet om Lewis Hamilton van zijn honderdste pole position in de Formule 1 af te houden. Hoewel de Red Bull-coureur zeer snel was, en zelfs in Q2 de Brit op bijna 3 tiende achterstand reed, was het uiteindelijk toch weer de Mercedes-coureur die de snelste tijd reed in Q3.

Feit blijft dat Verstappen dit jaar meedoet om de strijd voor pole position en dat doet de Nederlander en zijn team erg goed. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet de progressie van zijn team waarbij de Limburger het potentieel weet te benutten.

Identieke rondetijd

Horner vindt het bemoedigend dat Verstappen eindelijk in staat is om te strijden met Mercedes: "Het was weer een zeer spannende kwalificatie en een fantastische prestatie van het team. Onze eerste start op de eerste rij in Barcelona sinds 10 jaar en Max was opnieuw erg dicht bij de pole position, hij had hem kunnen hebben."

"Het is erg bemoedigend om op de eerste rij te staan en er zijn veel positieve tekenen die we vandaag hebben ontdekt. Vorig jaar zaten we 0,7 seconde achter de pole en dit jaar heeft Max een bijna identieke rondetijd als Lewis gereden, dus het is een geweldige vooruitgang."

"Het zal belangrijk zijn om een goede start te maken, de marges zijn op dit moment zo krap tussen ons en Mercedes dat de kleinste dingen een groot verschil maken, dus de start en die eerste paar honderd meter naar de eerste bocht wordt belangrijk en heel spannend om naar te kijken."