Bottas lacht om geruchten dat hij halverwege wordt vervangen: "Maar één team doet zulke dingen"

Valtteri Bottas is het 2021 Formule 1-seizoen ietwat matig begonnen. In Bahrein kon hij niet tippen aan de snelheid van Lewis Hamilton en Max Verstappen, op Imola kon hij niet hoger kwalificeren dan achtste en stond hij op het punt om ingehaald te worden door een Williams, en op Portimão had de Fin - ondanks dat hij vanaf pole startte - geen antwoord op de sublieme race pace van Hamilton. Eerder deze week doken er dan ook geruchten op dat Bottas nog vóór het einde van dit seizoen vervangen zou worden.

Echter, Bottas zelf omschrijft deze geruchten als "bullshit". De Mercedes-coureur, die al sinds begin 2017 bij het team zit, meent zich geen zorgen te maken over het feit dat Williams-coureur George Russell hem misschien halverwege het seizoen zou kunnen gaan vervangen. De Fin staat op het feit dat hij een contract heeft met het team tot minstens het einde van het jaar.

"Ik weet dat ik niet halverwege het seizoen vervangen zal worden", zo vertelt Bottas. "Wij als team doen dat niet."

"Ik heb een contract voor dit jaar en ik denk dat maar één team zulke dingen zou doen - maar wij doen zulke dingen niet", zo vertelt Bottas met een duidelijke sneer naar Red Bull Racing. "Ik voel dus geen extra druk. Ik weet hoe deze dingen nou eenmaal gaan, dat is simpelweg onderdeel van de sport - er zal altijd bullshit zijn."

Met drie races achter de rug staat Valtteri Bottas inmiddels al 37 punten achter koploper en teamgenoot Lewis Hamilton. Echter, hij maakt zich geen zorgen over het feit dat hij later in het seizoen een supporter-rol op zich zal moeten nemen.

"Er zijn nog 20 races te gaan", zo vertelt Bottas verder. "Dat is een heel groot aantal punten. Ik heb altijd geloofd in het feit dat hard werken beloond zal worden, en dat is dus precies wat ik ga doen; de resultaten komen dan vanzelf."

"Over orders binnen het team maak ik me geen zorgen - totaal niet zelfs. Ik realiseer me als geen ander dat er nu misschien een gat zit tussen ons, maar het heeft geen zin om me daar zorgen om te gaan maken", zo concludeert Bottas.