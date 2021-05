Ricciardo vindt bekend Barcelona ideale plek om te excelleren: ''Ik kan de auto meteen pushen''

McLaren-coureur Daniel Ricciardo legde de eerste drie Grand Prix-weekenden het af tegen teamgenoot Lando Norris in kwalificatie als race. Dat vertaalt zich duidelijk in de stand om het kampioenschap. Norris, met al een podium op zak, staat derde met 37 punten, terwijl Ricciardo met 16 puntjes op plek zeven staat in de rangschikking. De 31-jarige Australiër hoopt snel de aansluiting met zijn jonge stalgenoot te vinden. Het circuit in Barcelona is daar de perfecte plek voor volgens de meervoudig Grand Prix-winnaar.

''Ik kijk er naar uit om weer terug te keren op de baan in Spanje'', zei de Australiër in een preview van zijn werkgever. ''Na twee unieke circuits in Imola en Portimao, is het weer erg prettig om rondjes te rijden op een baan die ik erg goed ken.''

Het Circuit de Catalunya kennen alle renstellen en rijders op hun duimpje en dat is volgens Ricciardo een groot voordeel om maximaal te presteren. ''Alle teams hebben hier zoveel getest in Barcelona, dat we we zo goed als zeker weten wat we kunnen verwachten. Omdat ik bekend ben met het circuit en dat in combinatie met een grote hoeveelheid aan grip, betekent dat ik de auto meteen kan pushen en geen zorgen hoef te maken over andere factoren.''

De coureur uit Perth zei voor het seizoen nog te moeten wennen aan de MCL35M, maar voelt na drie wedstrijden steeds meer progressie. ''Ik voel mij na elke race mij steeds meer op mijn gemak. Ik ben erg enthousiast om te zien wat we kunnen bereiken in de komende races.''