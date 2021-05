VeeKay wil meer na solide seizoenstart: "Ik hoop mijn eerste zege te scoren"

Het afgelopen weekend was er in de IndyCar een tweeluik op de Texas Motor Speedway. Na afloop nam Rinus VeeKay de tijd om terug te kijken naar zijn verrichtingen op de 1.5-mijl lange oval en de start van dit seizoen. Ook blikte de Ed Carpenter Racing-coureur alvast vooruit op de volgende race die plaatsvindt op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway.

De eerste race in Texas startte VeeKay vanaf de achtste plaats. Dit werd bepaald op basis van zijn positie in de tussenstand van het kampioenschap nadat de kwalificatie werd geannuleerd door de weersomstandigheden.

Ondanks de goede uitgangspositie werd VeeKay 20ste. Dat kwam mede door problemen aan zijn #21-bolide. Toch hield de Nederlander een tevreden gevoel over aan de eerste krachtmeting op Texaanse oval. "Het ging gedurende de eerste race eigenlijk heel goed”, analyseert VeeKay. “Ik had een mooi tempo te pakken en kon voorin meestrijden. Helaas kwam een afdekelement van een wieldraagarm los, waarschijnlijk doordat ik over wat brokstukken heen ben gereden."

Het eindresultaat had meteen gevolgen voor de tweede race. De startvolgorde werd andermaal bepaald op basis van het puntenklassement. "Omdat ik op P20 finishte, verloor ik plaatsen in het kampioenschap en moest ik zondag verder van achteren vertrekken.”

In tweede race kwam VeeKay langzaam op stoom. Tijdens zijn laatste stint klom de Ed Carpenter Racing-coureur op naar een negende plaats en hield die positie vast tot het einde. Extra risico nemen voor een beter eindresultaat, was geen optie voor de Hoofddorper. “Inhalen op de Texas Motor Speedway is bijzonder lastig met deze bolides, en ik wilde geen onnodige risico’s nemen”, blikte VeeKay terug op de tweede race. “Na mijn testcrash op Indianapolis wilde ik niet nogmaals een wagen afschrijven, daarom besloot ik de tanden niet volledig in het stuur te zetten. Dit circuit leent zich daar niet voor”.

Het IndyCar-seizoen is vier races onderweg en en VeeKay heeft 84 punten achter zijn naam dankzij drie toptienfinishes. In vergelijking met begin 2020 een vooruitgang beaamt de Nederlander. “Al met al ben ik tevreden – het is een prima start, beter dan vorig jaar. Ik kan omgaan met de teleurstelling van de eerste race van afgelopen weekend, ik weet namelijk dat ik zelf geen fouten heb gemaakt. Het mindere resultaat lag buiten mijn macht en ik heb uitgevoerd wat het team me heeft opgedragen, dus ik kan met een goed gevoel terugkijken.”

De eerstvolgende beproeving is op zaterdag 15 mei op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. Daar heeft de Nederlander goede herinneringen aan. De Nederlander scoorde in 2020 in juli een vijfde plaats en in oktober pakte hij daar zijn eerste poleposition en podiumplaats. “Op de road course van de Indy kan je goed inhalen. Ik hoop dit jaar mijn eerste IndyCar-overwinning te scoren en denk op dit circuit een goede kans te maken!"