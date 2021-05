Nico Rosberg zit nú al op puntje van z'n stoel: Verstappen vs Hamilton wordt spektakel

Wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat Lewis Hamilton de gevechten met Max Verstappen anders gaat aanpakken, nu hij weet dat Max Verstappen hem daadwerkelijk dicht op de hielen zit in de strijd om het wereldkampioenschap.

Vanmiddag starten Verstappen en Hamilton als tweede en derde op de startgrid. Valterri Bottas staat vóór hen. De Fin zal beseffen dat hijzelf nu echt zijn eigen kans zal moeten waarmaken om zijn eigen WK-aspiraties te lanceren, hij zal Hamilton en Verstappen moeten zien voor te blijven na de start.

Nico Rosberg zegt nu tegen Sky Sports Italia dat Hamilton zijn lesje wel geleerd zal hebben tijdens de race in Imola van twee weken geleden. Daar troffen Verstappen en Hamilton elkaar bij de eerste chicane waarbij Verstappen de Brit op brutale wijze wist te passen.

Rosberg vertelt: "Er is al een gevecht naast de baan bezig tussen Verstappen en Hamilton. Op het circuit zien we die pure strijd uiteraard het hevigst. Ze vechten echt wiel-aan-wiel. Verstappen drukte Hamilton aan de kant op een vrij brutale wijze tijdens die race op Imola en dat is een moment dat Lewis zal onthouden gedurende het hele seizoen."

Rosberg legt verder uit: "Hij zei er niets over op de boordradio, maar geloof mij maar, Lewis bewaart dat moment in zijn hoofd want het was een brutale actie van Verstappen en dat geeft Hamilton het sein waardoor hij realiseert dat er een hele stevige strijd gaande is. Voor de fans, uiteraard, is dit geweldig."

Rosberg gelooft dat Max Verstappen dit jaar de favoriet is voor de wereldtitel en dat daarom de druk nu flink zal gaan toenemen op de Nederlander. Daarbij gaat het, volgens Rosberg, zaak zijn dat ondanks die druk Verstappen geen fouten zal gaan maken op beslissende momenten.