Max Verstappen van plan om nog voor zeer lange tijd voor Red Bull Racing te rijden

Max Verstappen is inmiddels bezig met zijn vijfde volledige seizoen als Red Bull Racing-coureur. De Nederlander is in 2015 begonnen als Red Bull-junior bij Torro Rosso waar na hij na vier races in 2016 de overstap maakte naar het grote team. De Nederlander is daar, echter, nog lang niet klaar; hij staat op het feit dat hij nog voor lange tijd voor het team uit Milton Keynes wil rijden - zeker nu hij met dit team een realistische poging op de wereldtitel kan doen.

Eerder dit seizoen zei McLaren CEO Zak Brown dat het geen gek idee zou zijn als Verstappen in 2022 bij het team van Mercedes zou rijden. Verstappen heeft tot en met 2023 een contract met Red Bull Racing, maar het is publiekelijk bekend dat hij weg kan/mag wanneer zijn team niet competitief genoeg is voor de titel. Achter de schermen werkt Red Bull Racing hard om in de toekomst zo competitief mogelijk voor de dag te komen; het merk uit Oostenrijk heeft Red Bull Powertrains opgericht en heeft Mercedes topman Ben Hodgkinson onder andere daarvoor weten te bemachtigen.

Dezelfde vragen

Of deze positieve ontwikkelingen hebben bijgedragen aan Max zijn positieve instelling om nog voor lange tijd bij het team te blijven heeft Max een gerichte mening over.

"Ik heb dit soort vragen al erg vaak beantwoord", zo vertelt Max. "Ik voel mij erg goed in dit team, en daar zal niet veel aan veranderen. Ook voor heel het feit dat Red Bull zelf krachtbronnen zou gaan ontwikkelen was ik al goed op mijn plek hier. Ik hoop dat we nog lang samen kunnen rijden - meer dan dat valt er eigenlijk niets zoveel te zeggen."

Max, die de Grand Prix van Emilia Romagna op zijn naam mocht zetten, gaat volgens velen aankomend weekend in als favoriet, maar de Nederlander is zich bewust van het feit dat de lay-out van het circuit op Portimão nog wel eens in Mercedes hun voordeel kan werken.

"Tot nu toe ziet het er uit dat de auto erg goed werkt", zo vertelt Verstappen. "Echter, de lay-out van dit circuit is weer heel anders en als de auto goed werkt op de eerste twee circuits goed werkt biedt dat geen garantie dat dat overal zo is - je moet nog steeds een goede set-up weten te vinden hier."

"We zullen ons uiterste best doen om er het maximale uit te halen. We weten in ieder geval dat onze auto competitief is. Het draait echt om die perfecte balans te vinden om altijd races te kunnen winnen."

Prestatiedruk

Verstappen meent ook dat hij - nu hij nek aan nek met Lewis gaat in het kampioenschap - geen extra prestatiedruk voelt voor de Grand Prix van Portugal. "Het seizoen duurt nog erg lang, dus daar denk ik niet teveel aan. Ik wil gewoon elk weekend zoveel mogelijk uit het materiaal halen, en ook zo min mogelijk fouten maken", zo vertelt Verstappen verder.

"Het gaat er om dat je het zelfvertrouwen hebt; het gaat er niet om of je een race wint of niet. Ik hoop gewoon dat we even competitief zijn als de vorige twee races, het draait er echt om of je elk weekend weer het meeste uit de auto kan halen. Het is zo close tussen ons en Mercedes dat je echt alles uit de auto moet halen om het verschil te maken - dat is dus precies wat we dit weekend gaan doen", zo concludeert Verstappen.