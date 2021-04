Vijf F1-teams te bewonderen bij Goodwood Festival of Speed 2021

McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari en Williams hebben hun deelname aan de 2021-editie van het Goodwood Festival of Speed toegezegd. Het evenement rondom de beroemde heuvelklim van Goodwood staat van 8 tot en met 11 juli op het programma.

De Amerikaanse racelegende Roger Penske zal worden geëerd bij het Festival of Speed in Goodwood. De verwachting is dan ook dat er ook de nodige bolides uit de Amerikaanse racerij te bewonderen zullen zijn, maar de genoemde vijf Formule 1-teams zijn in ieder geval van de partij.

De hertog van Richmond laat weten: "De glamour en het spektakel van de Formule 1 zijn een intrinsiek deel van het Festival of Speed gaan uitmaken door alle legendarische teams, coureurs en auto's die door de jaren heen hebben deelgenomen. We kunnen niet wachten om de wagens weer de heuvel te zien en te horen beklimmen, het publiek in vervoering brengend zoals alleen Grand Prix-winnaars dat kunnen."