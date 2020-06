Ferrari in gesprek met Indycar over deelname vanaf 2022

Volgens Roger Penske is Ferrari in gesprek met de Indycar over toetreding van de raceklasse. Dit zou moeten gebeuren in 2022, zo vertelde Penske, die de interesse toejuicht.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft aangegeven dat het Italiaanse team kon voorkomen dat het personeel door de budgetlimiet in de Formule 1 zou worden ontslagen door het overtollige personeel te verplaatsen naar een andere raceklasse. Tegenover het Spaanse Marca vertelde Binotto: "Bezorgdheid is niet het juiste woord, het is meer een grote uitdaging en ook een kans. Maar we gaan niemand ontslaan. Misschien zal niet iedereen van ons in de F1 werken, dat kan ik niet uitsluiten."

Penske, die Indycar en de Indy 500 vorig jaar kocht, vertelde Sirius XM radio dat de Indycar-serie kijkt naar het toevoegen van potentiële fabrikanten. Hij ziet Ferrari zich dan ook graag toevoegen: "Je hebt het waarschijnlijk gehoord, er zijn gesprekken geweest met Ferrari. Zij zijn misschien geïnteresseerd in deelname in 2022 als we nieuwe reglementen voor onze motoren hebben.

Ferrari zou een grote aanwinst zijn, ook om een derde fabrikant in de serie te hebben. Ferrari heeft al eerder publieke belangstelling getoond en dus zijn we gaan zitten voor een praatje."

Op dit moment zijn Honda en Chevrolet de enige fabrikanten in Indycar.