Voorlopig geen Grand Prix op Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis Motor Speedway krijgt "in de nabije toekomst" geen Formule 1 Grand Prix.

Eerder leek het erop dat de binnenbaan van de de ring weer gebruikt zou kunnen worden voor een F1-race, vanwege de interesse vanuit de Formule 1 om meer races in de Verenigde Staten te rijden.

Roger Penske is de nieuwe eigenaar van het circuit en hij is een voormalig F1-teameigenaar. Hij toonde zich eerder voorstander van een race, zoals er 'vroeger' ook wel werd gereden op de Indianapolis Motor Speedway door de Formule 1. Vorig jaar zei hij dat hij de mogelijkheden onderzocht voor het organiseren van races dit jaar tot en met 2023.

Nu zegt hij tegen de Indianapolis Star: "Ik zie de Formule 1 (hier) in de nabije toekomst niet. Natuurlijk (willen wij wel) als er een kans voor ons is, maar we hebben op dit moment geen serieuze discussies gehad. Ik heb persoonlijk met Stefano Domenicali gesproken en we zouden het graag runnen, maar ik denk dat het afhankelijk gaat zijn van de economie. Wij moeten stabiel zijn, en dan zou je willen investeren in de economie."

"Het gaat niet alleen om het krijgen van een sponsor, maar om hoe het allemaal past in het totale plaatje", voegde Penske eraan toe.