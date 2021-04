Tekort aan onderdelen bij Williams voor Portugese Grand Prix

De Grand Prix van Portugal staat dit weekend op het programma. De race staat pas sinds 2020 op de Formule 1-kalender. De race zal worden verreden op het Circuit Algarve International Portimão. Williams blikt vooruit op de race in Portugal.

Het team had een matig weekend in Imola en hoopt deze race op punten. Volgens Williams is dit achtbaanachtige circuit met 4,6km lengte een goed circuit voor de Williams. Dave Robson meent wel dat er een probleem is door het matige raceweekend op Imola. Het team heeft namelijk onderdelen te kort, maar hij kijkt ook naar de goede dingen. “Het resultaat in Imola was teleurstellend en er was een grote inspanning van de fabriek voor nodig om onze voorraad onderdelen terug te krijgen. Gelukkig waren er ook veel goede dingen van het weekend en we zijn nu in Portugal en kijken er naar uit om voort te bouwen op de vooruitgang die de vorige keer is geboekt.”

Over Portimão zei Robson: “Portimão is een uitstekend circuit, snel en vloeiend met veel hoogteverschillen. Omdat de laatste bocht erg snel is, is het rechte stuk lang en snel, vooral met DRS. Het circuit was onlangs opnieuw geasfalteerd toen we hier vorig jaar waren en dat maakte de omstandigheden moeilijk voor de banden. Pirelli heeft dezelfde compounds als vorig jaar meegebracht. Vorig jaar hadden we een redelijk succesvol weekend en beide coureurs genoten van de uitdaging van het circuit. We hopen dat de FW43B hier goed zal werken, zodat we kunnen voortbouwen op de prestaties die we in Imola hebben laten zien. Vrijdag hebben we werk aan de winkel, vooral gericht op de banden, maar we kijken uit naar de uitdaging”, zo is te lezen op de website van Williams.

Williams-coureurs

Williams-coureur George Russel vindt Portimão een spannend maar leuk circuit. “Ik vind het circuit leuk, omdat het zoveel hoogteverschillen heeft. Het is een vrij breed circuit, hierdoor zijn er verschillende lijnen mogelijk en dat is erg leuk en helpt bij het racen. Een aantal bochten zijn blind, maar dat draagt bij aan de spanning van het circuit. Al met al een leuk circuit met een fantastische ligging.”

Zijn collega Nicholas Latifi kijkt vooral vooruit, na zijn slechte prestatie op Imola. “Als je een slechte race hebt gehad, krijg je meer opwinding en motivatie om naar de volgende race te gaan. Het geeft ons de kans om te resetten en opnieuw te beginnen, en dat is wat ik wil doen in Portimão.”