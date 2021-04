Pierre Gasly: "Kwestie van tijd voordat Max Verstappen de titel pakt"

Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is ervan overtuigd dat zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen een toekomstig wereldkampioen Formule 1 is. Met het juiste materiaal gaat de Nederlander zeker een titel veroveren, en misschien wel meer. Wie weet is het dit seizoen al zo ver, maar Gasly twijfelt er niet aan dat het ooit minstens een keer zal gebeuren.

Aan Racefans.net deelde Gasly mede: "Max wordt zeker een keer wereldkampioen. Hij is zelf al van het benodigde niveau en het is een kwestie van tijd voordat hij zijn eerste wereldtitel verovert, zodra hij over een auto beschikt die hem in staat stelt om de titel te pakken." De twee reden in 2019 een half seizoen samen voor Red Bull Racing.

Gasly ziet Ferrari-rijder Charles Leclerc zich in de toekomst ook mengen in de strijd om de titels en hij kan zich het goed voorstellen dat Williams-coureur George Russell het ver zal schoppen in de Formule 1. Over Alpine-collega Esteban Ocon, tevens landgenoot, heeft de Fransman zo zijn twijfels.

"Het is te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen", aldus Gasly. "Esteban is een goede coureur. Het is alleen nog even afwachten om te kijken of hij zich op termijn bij de titelkandidaten kan voegen. Max en Charles hebben inmiddels al genoeg bewezen om te weten dat zij de potentie bezitten om kampioen te worden, dat staat buiten kijf."

Zelf hoopt Gasly ook ooit een gooi naar het kampioenschap te kunnen doen. "Ik zit in de Formule 1 en werk er elke dag aan. Ik train dagelijks om op een gegeven moment in de positie te komen dat ik voor een wereldtitel kan strijden. Ik wil knokken om overwinningen en kampioenschappen, dat is mijn doel."