De IndyCar Series was afgelopen weekend te gast in St Petersburg. De race door de straten van de stad in Florida werd op overtuigende wijze gewonnen door Colton Herta, die vanaf pole position vertrok en eigenlijk continu aan de leiding reed en steeds een gaatje sloeg naar zijn naaste belagers. Josef Newgarden en Simon Pagenaud vergezelden hem op het podium. Rinus van Kalmthout finishte als negende. Bekijk hieronder de samenvatting van de IndyCar-race op het stratencircuit van St Petersburg: