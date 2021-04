George Russell roept Barcelona op om chicane uit lay-out te schrappen

De Grand Prix van Spanje op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona zou voor rijders en fans veel interessanter zijn als de baan terugkeert naar de lay-out van voor 2007, zonder de langzame chicane voor de laatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk van start en finish. Dat stelt Williams-coureur George Russell in gesprek met Racefans.net. De races op het Circuit de Catalunya zijn doorgaans niet al te spectaculair, maar het euvel is volgens Russell eenvoudig te verhelpen.

"Mooie races spreken meer fans aan", begint de jonge Brit. "Daarmee komt de Formule 1 in het best mogelijke voetlicht te staan. Het racen is de voorbije twintig jaar waarschijnlijk niet goed genoeg of puur genoeg geweest. Soms zie je wel actie op de baan als het verschil in de banden groot genoeg is, anders is inhalen of racen eigenlijk onmogelijk. We proberen het te verbeteren door als coureurs aan de Formule 1 en bandenleverancier Pirelli aan te geven wat wij denken nodig te hebben voor betere races."

Maar dan moet het circuit daar ook aan bijdragen, en Barcelona is wat Russell betreft een perfect voorbeeld van hoe het niet moet. "Dat circuit levert eigenlijk altijd slechte en saaie races. Het zou beter zijn als ze terugkeren naar de lay-out zoals dat vijftien jaar geleden was. In twee snelle bochten richting het rechte stuk kun je elkaar misschien net iets makkelijker volgen en doordat je met meer snelheid het rechte stuk opkomt is het slipstream-effect richting de eerste bocht groter."

"De fans zien de wagens op een grotere snelheid door de bochten scheuren en de kans op inhaalacties neemt toe. Voor de coureurs zouden de snellere bochten een grotere uitdaging vormen, dat is waar we van houden. Het is een win-win situatie. Het is een makkelijke oplossing voor een circuit waar de races over het algemeen tegenvallen. Het is niet zo simpel dat ze nu gelijk kunnen beslissen om terug te grijpen op de oude lay-out. Maar het is wel iets dat ze voor volgend jaar bijvoorbeeld al geregeld kunnen hebben", aldus Russell.