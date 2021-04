Russell biedt verontschuldigingen aan na aantijgingen jegens Bottas

Williams-coureur George Russell heeft zich via social media verontschuldigd voor zijn reactie na zijn crash met Mercedes-rijder Valtteri Bottas in de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola. Direct na het ongeluk raakten de gemoederen verhit en ook in de interviews na afloop droop de frustratie er bij de jonge Brit vanaf, waarbij hij zijn Finse collega er zelfs van betichtte dat hij bij een andere tegenstander niet zo zijn positie verdedigd zou hebben.

Dat is nogal een theorie, vond ook Bottas. Russell is tot het besef gekomen dat hij misschien wat te ver is gegaan in zijn woede. "Ik ben er niet trots op. Ik wist dat dit een van de beste kansen op punten voor ons dit seizoen zou zijn en wanneer punten zo belangrijk zijn als ze voor ons zijn, dan neem je risico's. Het betaalde zich niet uit en daar moet ik verantwoordelijkheid voor pakken. Na wat tijd om te reflecteren op de situatie weet ik dat ik het allemaal beter af had moeten handelen."

"De emoties kunnen hoog oplopen en dat is zondag bij mij gebeurd. Ik bied daarom mijn excuses aan Valtteri aan, maar ook aan mijn team en aan iedereen die ik teleurgesteld heb. Dit is niet wie ik ben, ik verwacht meer van mezelf, zoals ik ook weet dat anderen meer van mij verwachten. Ik heb harde lessen geleerd dit weekend en zal hier als betere coureur en beter persoon uit tevoorschijn komen. Nu gaat de focus op Portugal om daar te laten zien uit welk hout ik echt gesneden ben."

Russell is van plan om nog direct contact te zoeken met Bottas om het een en ander uit te praten. "Ik zal met hem gaan praten om de lucht te klaren. Ik heb geen enkele intentie om een slechte relatie met een van de rijders op de grid te onderhouden of om wrok te koesteren. Ik ga hem bellen om dit achter ons te laten en verder te gaan. Ik was boos omdat ik het gevoel had dat hij ons beiden in gevaar bracht, maar gelukkig konden we allebei ongeschonden uit de auto's stappen."