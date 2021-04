Di Grassi: "F1 moet terug naar V10 en V8-motoren"

Er is een manier voor de Formule 1 om zijn iconische motoren met normale aanzuiging nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd de 'groene reputatie' niet uit het oog te verliezen. Dat is althans de mening van voormalig F1-coureur Lucas di Grassi, die nu voor Audi racet in de Formule E.

De Braziliaan, die veel testkilometers maakte voor Toyota in de F1, vindt dat de koningsklasse zijn hybride motoren moet verlaten en zich in plaats daarvan uitsluitend moet richten op de ontwikkeling en het gebruik van e-brandstoffen.

"Dan kun je V10 en V8 terugbrengen en toch relevant zijn in de nul-netto-koolstofindustrie zonder dat (de sport) zijn identiteit verliest," zei di Grassi. "Dit is de juiste duurzaamheid voor de F1, niet de 'groene propaganda' die we vandaag zien met het planten van bomen en andere goede PR om er duurzaam uit te zien. Besteed het geld en de vindingrijkheid om goedkope, schone e-brandstoffen te krijgen."