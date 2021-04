Codemasters bevestigt 16 juli als releasedatum voor game F1 2021

De nieuwe officiële Formule 1-game F1 2021 is officieel vanaf 16 juli verkrijgbaar voor current- en last-gen consoles en PC. Dat heeft fabrikant Codemasters aangekondigd. Een releasedatum halverwege juli gonsde al langer in de wandelgangen en die geruchten bleken dus waarheid te bevatten.

Codemasters heeft gelijk nog wat meer details over F1 2021 prijsgegeven. Zo komt er een nieuwe spelmodus, een verhaallijn genaamd 'Braking Point'. De speler moet zich dan aan de hand van een verhaal via de Formule 2 opwerken richting de top van de Formule 1.

Een andere nieuwe functie is 'Real-Season Start'. Het stelt de gamer in staat om een soort van in te breken in het lopende Formule 1-seizoen en virtueel een vervolg te geven aan de werkelijkheid. Daarnaast introduceert Codemasters de mogelijkheid om met meerdere spelers een carrière af te werken, met of tegen elkaar.

Bij de lancering van F1 2021 zullen de circuits van Imola, Portimao en Jeddah nog ontbreken in de game, omdat die banen in een later stadium aan de kalender zijn toegevoegd (Imola en Portimao) of omdat het een nieuw circuit betreft en de details daarvan nog niet bekend waren (Jeddah). Deze circuits worden later middels een update beschikbaar gesteld.