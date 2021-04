Het fysieke aspect van de Formule 1 raakt soms wat onderbelicht. De coureurs hebben echt de spierkracht en het uithoudingsvermogen nodig, maar dat wordt nog wel eens vergeten als we ze zien racen in hun bolides. Daarom is het mooi dat er nu een filmpje is verschenen van de trainingsarbeid die Red Bull Racing-coureur Max Verstappen in de aanloop naar dit seizoen heeft verricht. Samen met Nico Hülkenberg trok hij naar het Athlete Performance Center van Red Bull in Thalgau om zich in het zweet te werken. Dat ging er zo aan toe: