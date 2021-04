Graham Stoker stelt zich kandidaat voor positie van FIA-voorzitter

Graham Stoker heeft zich officieel kandidaat gesteld om Jean Todt op te volgen als voorzitter van de internationale autosportbond FIA. De derde termijn van Todt als president van de federatie loopt eind dit jaar af en reglementair is het niet toegestaan om daar een vierde termijn aan vast te plakken. Langzaam maar zeker dienen de mogelijke opvolgers voor de Fransman zich aan.

Mohammed ben Sulayem had zijn kandidatuur reeds bekendgemaakt en Stoker is nu de tweede naam op het lijstje. Stoker is sinds 2001 werkzaam voor de FIA en maakt sinds 2004 onderdeel uit van de World Motor Sport Council, het orgaan dat de belangrijke beslissingen voor alle vormen van autosport die onder de vlag van de FIA vallen moet ratificeren voordat ze in werking treden.

Op dit moment is hij als vice-president Sport aan de FIA verbonden. Stoker geniet bij zijn sollicitatie naar het hoogste ambt binnen de internationale autosportbond de steun van Thierry Willemarck, voorzitter Mobiliteit, en Brian Gibbons, president van de FIA-Senaat. Racefans.net heeft de sollicitatiebrief die Stoker verstuurd heeft naar autosportbonden en automobielverenigingen ingezien.

Daarin staat onder andere: "Zoals bekend zijn we lid geweest van de succesvolle technische staf onder leiding van Jean Todt. Gedurende deze periode zijn we in staat geweest de FIA te ontwikkelen tot een sterke, gerespecteerde en invloedrijke internationale organisatie. Nu hebben we de intentie om ons als team verkiesbaar te stellen, met mij als presidentskandidaat. De komende vier jaar zijn ontzettend belangrijk voor ons allemaal en deze tijd vergt stabiliteit en ervaring om voort te borduren op behaalde successen, niet de onzekerheid die verandering met zich meebrengt."