Vergne wint e-Prix in Rome, De Vries verliest koppositie in stand door uitvalbeurt

Jean-Eric Vergne heeft in Rome de derde e-Prix van dit seizoen gewonnen. De Fransman kwam achter de safety car als eerste over de meet voor Sam Bird en Mitch Evens. Nyck de Vries deed mee om de topposities, maar werd slachtoffer van een incident. Door een puntloze dag van de Mercedes-coureur neemt Bird de leiding over in de stand. Robin Frijns startte als zesde en greep net naast het podium met een vierde plek. De Nederlander deed wel goede zaken voor het kampioenschap en klom over De Vries heen naar de tweede plaats in de rangschikking.



Vandoorne mocht de race beginnen vanaf pole, maar kon er niet lang van genieten. André Lotterer wilde de Belg passeren, maar de twee kwamen met elkaar in aanraking. Beide coureurs werden naar achter geworpen en zagen de kans op een goed resultaat als sneeuw voor de zon verdwijnen. Hierdoor kwam Olivier Rowland aan de leiding te liggen, maar ook de Brit kon de overwinning vergeten. Rowland had meer energie gebruikt dan wat is toegestaan en incasseerde een drive-thru-penalty.



Daarma ontvouwde de wedstrijd tot een spannende strijd om de zege. Lucas di Grassi, Vergne, De Vries en Frijns probeerden elkaar slim af te zijn met het gebruik van de twee verplichte attack modes. Deze attack modes geven de rijders voor vier minuten 55 pk extra. Het onverwachte gevaar kwam echter van de twee Jaguar-coureurs, Bird en Evens. Zij gebruikten de attack modes op de best mogelijke manier en konden zo doorschuiven achter Vergne.



Di Grassi reed aan kop, maar viel plotseling stil door een defect aan zijn motor. Dat zorgde voor gevaar daarachter. De kop van het veld kwam er veilig langs, maar de sterk teruggekomen Vandoorne verloor de controle over de bolide na het ontwijken van Di Grassi. De Vries die daarachter reed, kon geen kant meer op en raakte zijn teamgenoot. Frijns profiteerde van deze chaos en schoof door naar de vierde positie. Mercedes, die stond met lege handen door het uitvallen van Vandoorne en De Vries.

Door alle gestrande wagens en brokstukken op de baan, kwam er full course yellow met een handvol minuten te gaan. Er was zoveel troep dat de race onder de safety car werd afgevlagd.

Sam Bird leidt het kampioenschap met 43 punten. Frijns volgt op negen punten achterstand. De Vries staat ondanks zijn nulscore derde met 32 punten.



Op zondag staat de tweede race gepland in Rome. De e-Prix start om 13.04 Nederlandse tijd en de wedstrijd is te volgen op Ziggo Sport Racing.