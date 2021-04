Lewis Hamilton en Max Verstappen best betaalde Formule 1-coureurs

Dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Red Bull Racing-rijder Max Verstappen de beste coureurs van het huidige Formule 1-veld zijn, blijkt uit hun marktwaarde. De zevenvoudig wereldkampioen en de jonge Nederlander zijn de best betaalde rijders op de grid. De top drie wordt gecompleteerd door de teruggekeerde Fernando Alonso, wijzen cijfers van Racefans.net uit.

Hamilton staat voor 30 miljoen dollar per jaar op de loonlijst bij Mercedes. Verstappen verdient jaarlijks 25 miljoen dollar bij Red Bull Racing. Deze bedragen zijn exclusief bonussen voor goede prestaties. Ook de inkomsten via persoonlijke sponsordeals zijn niet meegenomen, dit is puur het salaris dat de rijders opstrijken. Hieronder een volledig overzicht:

Mercedes

44. Lewis Hamilton - 30 miljoen dollar

77. Valtteri Bottas - 10 miljoen dollar

Red Bull Racing

11. Sergio Perez - 8 miljoen dollar

33. Max Verstappen - 25 miljoen dollar

McLaren

3. Daniel Ricciardo - 15 miljoen dollar

4. Lando Norris - 5 miljoen dollar

Aston Martin

5. Sebastian Vettel - 15 miljoen dollar

18. Lance Stroll - 10 miljoen dollar

Alpine

14. Fernando Alonso - 20 miljoen dollar

31. Esteban Ocon - 5 miljoen dollar

Ferrari

16. Charles Leclerc - 12 miljoen dollar

55. Carlos Sainz - 10 miljoen dollar

Scuderia Alpha Tauri

10. Pierre Gasly - 5 miljoen dollar

22. Yuki Tsunoda - 0,5 miljoen dollar

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen - 10 miljoen dollar

99. Antonio Giovinazzi - 1 miljoen dollar

Haas F1

9. Nikita Mazepin - 1 miljoen dollar

47. Mick Schumacher - 1 miljoen dollar

Williams