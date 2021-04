Jos Verstappen ziet winstkansen Max stijgen: "Ik weet wat er gaat komen"

Max Verstappen leek de gedoodverfde favoriet om de Grand Prix van Bahrein te winnen maar het was toch weer Lewis Hamilton die er met de zege vandoor ging. Jos Verstappen is ervan overtuigd dat Red Bull in 2021 bij elke race een potentieel racewinnende auto zal hebben.

Verstappen Senior vertelde Ziggo Sport dat het duidelijk is dat Red Bull een auto had om te winnen in Bahrein. "Dat hebben we allemaal gezien. Mercedes heeft gewoon een goede strategie gevolgd, maar het mooie van dit jaar is dat we weten dat we de volgende race weer voor de overwinning zullen strijden. En dat hebben we de afgelopen jaren niet gehad", zei Jos.

Mercedes heeft echter voorafgaand aan de eerste race een deel van zijn achterstand op Red Bull in weten te lopen, en het Duitse team zal nu blijven pushen om dat gat te dichten.

"Maar we slapen ook niet. We zijn ook wakker", drong Jos Verstappen aan. "Ik weet wat er gaat komen en we zijn er klaar voor. Het wordt dus heel spannend."