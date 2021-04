McLaren, Alpine en Alfa Romeo dienen Aston Martin van repliek

Het is te kort door de bocht om de rake­ - de hellingshoek van de auto ten opzichte van het wegdek - of de aangepaste reglementen aan te wijzen als oorzaak voor de sprong voorwaarts van Red Bull Racing of het verval van Mercedes en Aston Martin. Dat verklaren de technisch directeuren van McLaren, Alpine en Alfa Romeo in een reactie op een klaagzang van Aston Martin.

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer gaf de reglementswijzigingen immers de schuld voor het feit dat zijn team een paar plekjes in de pikorde is gezakt. De veranderingen aan de regels met betrekking tot de vloer, waar voor de achterwielen een hoek uit gesneden is, hebben een groter effect op teams met een lage rake zoals Aston Martin en Mercedes dan op teams met een hoge rake. Dit is vorig jaar ook aangekaart toen het besluit tot stand kwam, benadrukt Szafnauer.

James Key, technisch directeur van McLaren, vindt het te simplistisch om de rake te duiden als de doorslaggevende factor. "Als de hoek van de wagen al invloed heeft, dan is die beperkt. We zijn allemaal begonnen met auto's die een seconde langzamer waren dan de bolides van vorig jaar. Het belangrijkste is hoe je het pakket vanuit dat startpunt verder ontwikkeld hebt."

Marcin Budkowski van Alpine sluit zich daarbij aan. "We hebben het over complexe luchtstromen en de manier waarop die interactie hebben met andere componenten. Vandaar dat de theorie over het effect van de rake te eenvoudig is." Jan Monchaux, technisch directeur bij Alfa Romeo, tot slot: "Om een duidelijk antwoord te kunnen geven zou je Mercedes en Red Bull Racing in een parallel universum moeten zetten. Ik kan me voorstellen dat een auto anders reageert met meer of minder rake, maar het zal geen halve seconde of meer schelen."