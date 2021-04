Voormalig teambaas Mick Schumacher ontkent vals spel bij F3-titel

Mick Schumacher werd in 2018 F3-kampioen met PREMA. De weg er naar toe was opvallend. In de eerste helft van het seizoen waren de resultaten dramatisch met één derde plaats als hoogtepunt. Maar na de zomerstop won de Duitse F1-coureur acht van de twaalf races. Boze tongen beweerden dat er was gesjoemeld. Voormalig teambaas Rene Rosin zet deze aantijgingen weg als complottheorieën.



"Die opmerkingen waren niet gepast. Als iemand de legaliteit van de auto of de motor in twijfel trok, had hij overal tegen kunnen protesteren. Maar niemand deed het", zei de Italiaan over het vermeende vals spel in een interview met GP Racing.



Rosin heeft een duidelijke verklaring voor de opmars van Schumacher. "Hij vocht altijd voor de topposities, maar bracht daarna nooit het resultaat dat hij nodig had. We zeiden tegen hem 'Mick, doe het gewoon race na race, denk niet aan het kampioenschap - als je aan het kampioenschap denkt, wordt het moeilijker.' We hebben de titel gewonnen omdat Mick en het team geweldig werk hebben geleverd.''