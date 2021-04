Focus verschuift bij Williams van overleven naar weer presteren

Het team van Williams heeft lang alles in het teken moeten stellen van in leven blijven, maar de Britse renstal kan nu voorzichtig weer denken aan presteren. De komst van investeringsmaatschappij Dorilton Capital als nieuwe eigenaar en Jost Capito als nieuwe directeur hebben Williams in rustiger vaarwater gebracht. Het team kan zich nu weer richten op het sportieve gedeelte.

Dat stelt coureur George Russell. "Met Jost beschikt Williams over een sterke leider die de komende jaren een goede technische staf om hem heen zal formeren, wat het team in staat zal stellen om de performance van de auto te verbeteren. Totdat Dorilton kwam, was de prioriteit voor het team steeds om het hoofd boven water te houden. Het ging om overleven in plaats van de auto beter maken. De focus lag op het team in de Formule 1 te houden, en dat was overigens ook geheel terecht, maar nu hebben we wat meer middelen tot onze beschikking en kunnen we weer nadenken over presteren."

Binnenkort voegt Francois-Xavier Demaison zich als technisch directeur bij Williams. Een volgende stap in het proces richting een betere performance, meent Russell. "In al mijn jaren bij Williams hebben we nooit met een technisch directeur gewerkt, wat best vreemd is als je erover nadenkt. Een technisch directeur is ontzettend belangrijk voor een Formule 1-team. Een renstal is een enorme organisatie met allerlei verschillende afdelingen en een Formule 1-auto is een grote legpuzzel, een technisch directeur is er dan om het overzicht te bewaken."

"Dat is de voorbije seizoenen heel moeilijk geweest. Allerlei mensen binnen het team moesten werk verrichten waar ze niet voor aangetrokken of gekwalificeerd waren. Er was niemand die leiding gaf aan hen, waardoor ze zichzelf maar moesten leiden. Vanwege de situatie moesten ze allemaal taken uitvoeren die niet bij hun functie hoorden en dat is natuurlijk verre van ideaal."