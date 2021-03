Red Bull Racing presteert weer ijzersterk met pitstops in Bahrein

Het team van Red Bull Racing was vorig seizoen de maatstaf op gebied van snelle pitstops en dat was tijdens de eerste Grand Prix van 2021 wederom zo. De crew van de Oostenrijkse renstal is het duidelijk niet verleerd en vertoont geen tekenen van verslapping. Red Bull Racing leverde in Bahrein weer de twee snelste pitstops af. Bij Max Verstappen had de pitcrew slechts 1,93 seconde nodig om de banden te verwisselen, bij teamgenoot Sergio Perez duurde zijn snelste stop precies 2 seconden. Zo heeft Red Bull Racing al een eerste slag geslagen in de jacht op prolongatie van de DHL Fastest Pit Stop Award.

.@redbullracing still the ones to beat in the pits in 2021. Last year's champions execute the #DHL Fastest Pit Stop once again in the #BahrainGP. #F1 #DHLF1



Learn more: https://t.co/lqu34m5KHf pic.twitter.com/6cZ5bGsNdC