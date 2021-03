Maya Weug dit jaar actief in het Italiaans Formule 4-kampioenschap

Maya Weug rijdt dit jaar voor Iron Dames in het Italiaans Formule 4-kampioenschap. Het seizoen voor de 16-jarige Nederlandse trapt in mei af met een ronde op het circuit van Paul Ricard. Daarna staan nog zes raceweekenden op het programma.

Weug verdiende vorig jaar een plekje in het opleidingsprogramma van Ferrari. Via het Girls On Track - Rising Stars programma van de internationale autosportbond FIA in samenwerking met de Scuderia dwong ze als eerste vrouwelijke coureur een plaats in de Ferrari Driver Academy af.

Nu gaat ze haar geluk beproeven in het Italiaans Formule 4-kampioenschap, bij Iron Dames. Dat is een project van Deborah Mayer, een Franse coureur en een promotor voor vrouwen in autosport. Zij heeft zich ook verbonden aan het programma van de FIA voor meer vrouwelijke rijders.