'Red Bull Racing RB16B sneller dan Mercedes W12 in snelle bochten'

Het team van Red Bull Racing liet tijdens de enige wintertest van dit jaar een dusdanig solide indruk achter dat veel experts en fans nu denken dat de Oostenrijkse renstal komend seizoen echt de strijd met Mercedes aan kan gaan, al is de wens mogelijk vader van de gedachte. Na zeven wereldtitels op een rij voor Mercedes hopen sommige Formule 1-volgers wellicht op een andere kampioen.

Hoe dan ook, tijdens de driedaagse testsessie in Bahrein was het Red Bull Racing dat de show stal met een goede betrouwbaarheid en snelle rondetijden. Mercedes leek daarentegen te ploeteren, met een auto waarvan de wegligging niet oké was. Coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hadden ogenschijnlijk hun handen vol aan de W12, terwijl de RB16B van Max Verstappen en Sergio Perez aan het asfalt plakte.

Op social media is nu een staatje met data van de snelste ronden van Verstappen en Hamilton verschenen. Daaruit komt duidelijk naar voren dat de auto van Red Bull Racing vooral in de snelle bochten het verschil maakt ten opzichte van de wagen van Mercedes. Verstappen ging 15 kilometer per uur harder door de snelle bocht 7 op het circuit van Sakhir dan Hamilton: 220 kilometer per uur om 205 kilometer per uur.

In langzamere bocht 4 bedraagt het verschil 5 kilometer per uur: 132 kilometer per uur om 127 kilometer per uur in het voordeel van Red Bull Racing en Verstappen. Verder is aan de stuuruitslag te zien hoezeer Hamilton in de langzame bochten moeite had om de W12 in het rechte spoor te houden. De zevenvoudig wereldkampioen hanteert in bocht 1 bijvoorbeeld veel minder stuuruitslag dan Verstappen in een poging om zijn nerveuze bolide wat te kalmeren.