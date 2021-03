Het team van Alfa Romeo heeft de voorbije winter de grootste stap voorwaarts gezet. Dat stelt Williams-coureur George Russell, vorig jaar nog een van de directe concurrenten van Alfa Romeo. De strijd in de achterhoede lijkt zich in 2021 toe te spitsen op Williams en Haas F1 Team.

Alfa Romeo heeft zich namelijk losgeweekt bij die twee en aansluiting gevonden bij de middenmoot. Althans, dat denkt Russell op basis van de drie testdagen in Bahrein. "Kimi Raikkonen zag er erg snel uit. Alfa Romeo heeft de meeste progressie geboekt deze winter", aldus Russell.

Bij Alfa Romeo zelf overheerst ook tevredenheid na de wintertest op Sakhir. De C41 is een betere auto dan zijn voorganger, geeft Antonio Giovinazzi toe. "Tot nu toe kan ik alleen zeggen dat de wagen sneller en stabieler is dan vorig jaar. Je voelt ook dat we over meer vermogen beschikken."

Teamgenoot Raikkonen is over het algemeen niet zo scheutig met zijn reacties, maar ook de Fin hield een goed gevoel over aan de testweek met zijn nieuwe bolide. "De auto voelt stukken beter. Ik denk dat we sneller zijn dan vorig jaar. Nu moeten we dat nog zien te vertalen naar de races."

Jan Monchaux, technisch directeur bij Alfa Romeo, is vol vertrouwen. "We voelen ons klaar om aan het seizoen te beginnen en we zijn beter voorbereid dan vorig jaar. De wagen was betrouwbaar tijdens de test en we hebben de zwakke plekken van de C39 verbeterd."

"Nu is het een kwestie van alle verzamelde data bestuderen zodat we onze performance over één enkele ronde en lange runs nog verder kunnen verbeteren. Iedereen zet een tandje bij voor de eerste Grand Prix en daar moeten we ons op instellen", aldus Monchaux.