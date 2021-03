Geen podiumceremonie na sprintraces om onderscheid te maken

De top drie van een sprintrace wordt na afloop niet gehuldigd op het podium. Dat valt op te maken uit de woorden van Formule 1-directeur Stefano Domenicali. De koningsklasse van de autosport is van plan om komend seizoen drie keer te experimenteren met een sprintrace op de zaterdag.

Nog niet alle details van dat plan zijn bekend, maar om de sprintrace duidelijk te onderscheiden van de hoofdrace op zondag zal de prijsuitreiking in ieder geval op een andere manier geschieden - als er al een prijsuitreiking komt. Niet zoals gebruikelijk met een podiumceremonie, maar op een wijze waaruit blijkt dat de sprintrace slechts een voorproefje voor het echte werk op zondag is.

Hoe precies, dat doet de Formule 1 later uit de doeken. Domenicali: "We werken aan de details en presenteren die voor Bahrein. We moeten duidelijk onderscheid maken tussen de sprintrace en de hoofdmoot. De podiumceremonie na een Grand Prix is het sluitstuk van het evenement, dus we kunnen niets vergelijkbaars doen op de zaterdag."

Voor de sprintraces is ook al een naam bedacht: super-kwalificatie. Het is dus echt een kwalificatierace voor de hoofdrace, al zijn er mogelijk wel punten te verdienen. Jean Todt, voorzitter van de internationale autosportbond FIA: "De intentie is om bij twee of drie Grands Prix de super-kwalificatie te introduceren. We werken graag mee aan dit soort experimenten om meer opwinding te creëren, maar we willen de sport niet beschadigen."