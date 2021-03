Antonio Giovinazzi verfijnt helmdesign met Italiaanse kleuren

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi heeft zijn helmdesign een beetje opgefrist. De Italiaanse kleuren rood, wit en groen vormen nog steeds de basis, maar de ietwat saaie rechttoe-rechtaan gekleurde banen zijn verdwenen. In plaats daarvan hebben de groene en rode baan over de witte helm nu een modern karakter gekregen. Over smaak valt altijd te twisten, maar Giovinazzi vindt zijn nieuwe ontwerp in ieder geval een verbetering.