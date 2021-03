De Formule E beleefde dit weekend de opening van het seizoen 2020/2021. Op het programma stonden twee avondraces in Diriyah, Saoedi-Arabië. De Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns kwamen goed voor de dag, met winst voor De Vries in race 1 en een tweede plek voor Frijns in race 2. Schade werd er ook gereden, bijvoorbeeld door Edoardo Mortara in een training op zaterdag.

De grootste klapper kwam echter op naam van Alex Lynn. De Mahindra-coureur lanceerde zich over de Jaguar van Mitch Evans, vloog door de lucht en landde op zijn kop op het asfalt, waarna hij doorschoof richting de omheining. Uit voorzorg is Lynn naar het ziekenhuis vervoerd, maar na wat controles mocht hij het ziekenhuis alweer snel verlaten.

Hieronder de beelden van de crash, evenals samenvattingen van de races in Diriyah: