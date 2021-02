Tost verdedigt keuze Red Bull Racing voor buitenstaander Perez

Red Bull Racing heeft een nieuwe coureur aangetrokken voor 2021, maar die rijder heeft voor de verandering niet de rangen van het opleidingsteam van Red Bull doorlopen. Normaal gesproken kiest de Oostenrijkse renstal voor een talent uit eigen kring, afkomstig van tegenwoordig Scuderia AlphaTauri en voorheen Scuderia Toro Rosso. Dit keer is gekozen voor een buitenstaander.

Sergio Perez, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, reed immers nooit voor Toro Rosso of AlphaTauri. De ervaren Mexicaan verdiende zijn sporen bij Sauber, McLaren, Force India en Racing Point. Is zijn transfer naar Red Bull Racing een teken dat de opleiding van Red Bull faalt of is er sprake van een uitzondering? AlphaTauri-teambaas Franz Tost denkt het laatste.

De Oostenrijker ontfermt zich altijd over de opleiding van de Red Bull-talenten. "We hebben aardige coureurs geproduceerd. Denk aan Carlos Sainz bij Ferrari of Daniel Ricciardo bij McLaren. Pierre Gasly is ook een racewinnaar. Uiteindelijk bepaalt Red Bull. Perez is een ervaren coureur die weet wat Verstappen voor hem in petto kan hebben, dus misschien is hij daar beter tegen bestand."

Met die laatste zin legt Tost de vinger op de zere plek. Red Bull Racing was de voorbije twee seizoenen vooral aangewezen op Verstappen. Gasly en Alexander Albon verzopen aan de zijde van de Nederlander. Red Bull gooit het daarom nu over een andere boeg en gaat voor ervaring. Wie weet ontpopt AlphaTauri-nieuwkomer Yuki Tsunoda zich wel tot toekomstig Red Bull Racing-materiaal.