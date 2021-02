Zuid-Afrika mikt voor 2022 op Grand Prix, maar houdt rekening met vertraging

De Formule 1 zou zomaar volgend jaar of het jaar daarna terug kunnen keren naar Afrika. Stefano Domenicali, directeur van de koningsklasse van de autosport, liet eerder al doorsijpelen benaderd te zijn door promotors voor een Grand Prix op het continent dat nu nog schittert door afwezigheid op de Formule 1-kalender. De Zuid-Afrikaanse Grand Prix van 1993 op Kyalami is tot op heden de laatste Formule 1-race in Afrika.

Zuid-Afrika staat ook nu vooraan in de rij als het gaat om een nieuwe Grand Prix in Afrika. Warren Scheckter, directeur van South African Grand Prix, vindt Zuid-Afrika en Kyalami de meest logische locatie voor een terugkeer van de Formule 1 naar Afrika. "Het doel is nog steeds om in 2022 een Grand Prix te organiseren, maar dat kan een jaar opschuiven als gevolg van de coronapandemie. 2023 is misschien dan ook meer waarschijnlijk", aldus het neefje van oud Formule 1-coureur Jody Scheckter tegenover Racefans.net.

Een Afrikaanse Grand Prix geniet in ieder geval de steun van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Dat is heel belangrijk, stelt Warren Scheckter. "Het is geweldig dat iemand met het profiel en de invloed van Lewis zich uitspreekt voor een Grand Prix in Afrika. En Zuid-Afrika is dan de meest logische bestemming, gezien de geschiedenis die Zuid-Afrika al met de Formule 1 heeft. Er was een eigen Formule 1-serie in de jaren zeventig, het land heeft een Formule 1-kampioen afgeleverd en het heeft een enorme afzetmarkt."

"Belangrijker nog is dat we met Kyalami over een circuit beschikken dat nagenoeg klaar is om een Grand Prix te huisvesten en tegen Formule 1-niveau aanhikt. Als er weer een Grand Prix in Afrika komt, dan zou dat in Zuid-Afrika en op Kyalami moeten zijn. Het is fantastisch dat Lewis een Afrikaanse Grand Prix steunt. Een Grand Prix in Afrika zou een enorme impuls voor diversiteit in de autosport betekenen."