EA belooft meer racegames na overname van Codemasters

Electronic Arts, kortweg EA, heeft de overname van Codemasters afgerond. Met de overname van de producent van de officiële Formule 1-games door EA is een bedrag van 1,2 miljard dollar gemoeid. Hierdoor komt het Formule 1-spel in handen van het bedrijf dat ook jaarlijks verantwoordelijk is voor onder meer FIFA, NFL en NHL.

Codemasters bezit sowieso tot en met 2025 de rechten voor de officiële Formule 1-game, plus een optie voor nog eens twee jaar. Afgaande op de teksten van EA is het niet de bedoeling dat die rechten van de hand worden gedaan.

De gamegigant wil juist meer racegames uit gaan brengen. "We zijn opgetogen over deze kans om jullie vaker en meer racegames te bezorgen", staat in de verklaring van EA. "Dit verbond stelt ons ook in staat om innovatieve nieuwe manieren te creëren om interactie met elkaar te hebben en gezamenlijk van onze passie voor racegames te genieten."