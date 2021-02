Herstellende Fernando Alonso hervat zijn trainingsprogramma

Alpine-coureur Fernando Alonso heeft een update gegeven over zijn beslommeringen nu hij herstellende is van een aanrijding bij een trainingsritje op de fiets. De 39-jarige Spanjaard liep daarbij een gebroken kaak op en moest twee dagen ter observatie in het ziekenhuis verblijven.

Afgelopen maandag mocht de tweevoudig wereldkampioen het ziekenhuis verlaten en keerde hij huiswaarts. Alonso probeert nu zijn conditie op peil te houden met wandelingen, een beetje rennen en krachttraining met een elastische band. "Vitamine D, een beetje elastiek en wandelen om het niveau hoog te houden. Tevreden met hoe alles gaat en dankbaar voor alle steunbetuigingen", verklaarde hij via social media.

De verwachting van zijn werkgever Alpine is dat de Spanjaard na enkele dagen rustig aan doen zijn trainingsprogramma op weg naar zijn comeback in de Formule 1 weer volledig kan hervatten.

Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. 💙💛❤️



Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages 💙💛❤️#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL