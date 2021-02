Alpine zoekt bondgenoten om aanstormende talenten in F1 te plaatsen

Het opleidingsprogramma van Alpine bestaat dit jaar uit vijf talenten; Guanyu Zhou, Christian Lundgaard, Oscar Piastri, Caio Collet en Victor Martins. De eerste drie van die vijf rammelen met hun plek in de Formule 2 al aan de poort van de Formule 1. Ze hebben alleen een probleem, Alpine/Renault heeft geen klantenteams in de koningsklasse van de autosport.

Daardoor hebben ze ook geen extra stoeltjes te vergeven voor aanstormende talenten en dus is het voor de leden uit de Alpine Academy wat moeilijker om tot de Formule 1 door te dringen dan voor de jonge rijders uit de opleidingen van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Alpine is daarom nu op zoek naar bondgenoten om eventueel ruimte te creëren om (een van) de talenten door te schuiven.

Alpine Academy-baas Mia Sharizman verklaarde: "Ik wil niet te veel prijsgeven, maar we voeren actief overleg met verschillende teams waar we mogelijk een rijder onder kunnen brengen, zonder dat dit per se gepaard gaat met de afname van krachtbronnen of iets dergelijks. Zelf maken wij gebruik van de diensten van Esteban Ocon, die eigenlijk tot de opleiding van Mercedes behoort."

"Daar kijken we vanzelfsprekend ook naar. Zeker komend seizoen, met Zhou, Lundgaard en Piastri op de drempel van een carrière in de Formule 1 - als racecoureur of als test- en reserverijder, is het van belang om de situatie goed in kaart te brengen en actief bezig te zijn met hoe we dit het beste kunnen invullen. We weten dat timing belangrijk is bij het beklimmen van de autosportladder."

"We hebben drie rijders in de Formule 2 die wij in staat achten om voor de titel mee te doen. En ja, we zijn aan het kijken en anticiperen om hen in de Formule 1 te plaatsen. Door de situatie zijn we in de verdediging gedrukt, maar we zijn bezig met oplossingen voor de korte en voor de lange termijn, bij Alpine of bij een ander team", aldus Sharizman.